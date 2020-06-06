İmamoğlu’ndan Riva Deresi çıkışı: “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva Deresi'nde incelemelerde bulundu. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada tekneye binen İmamoğlu'na; İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve Başkan Danışmanı Yiğit Duman eşlik etti.

İmamoğlu, Öğümce, Göllü, Bozhane, Riva, İshaklı, Kılıçlı, Cumhuriyet, Ali Bahadır ve Mahmutşevketpaşa mahallelerinin muhtarlarıyla ve sakinleriyle de bir araya geldi.

“DERDİMİZ SORUN ÇÖZMEK BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL”

İmamoğlu konuşmasına, “Bugünkü gezimiz, malum Riva Deresi'nin süreçleri. Süreçle ilgili İSKİ Genel Müdürümüz Raif Bey, bir sunum yapacak. Ondan sonra ben de 7'den 77'ye herkesin iyi anlayacağı şekliyle -bakarsınız birileri, anlatsak da anlamaz adı Bakan da olsa- tane tane anlatacağım” diyerek başladı.

İmamoğlu “Derdimiz sorun çözmek, bağcıyı dövmek değil. Birileri bağcıyı dövmek istese de dövecekleri bağcı yok artık İstanbul'da. İstanbul'da, sorun çözmek isteyen birisi var. Gitsin kendi kendileriyle dövünsünler; bizi ilgilendirmez” dedi.

İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve gerçekleştirmeyi planladıkları diğer projelerle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

“AYAĞA KALKIP ALKIŞLAYASI GELİYOR İNSANIN”

Mermutlu'nun sunumunun ardından açıklama yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

* Şimdi, bahsettiğiniz mesele İstanbul'un suyu, kanalı, kanalizasyonu; yani İSKİ. İSKİ kimin kurumu? Milletin kurumu, halkın kurumu. İBB kimin kurumu? Yine halkımızın, ülkemizin en kadim kentinin 16 milyon insanına ait bir kurum.

* Çok acı, tam adı ‘bölücülük'; ayrımcılık hafif kalır. Her konuşmasına, talimat şeklinde tanım koyarak konuşan bir bakan diyor ki dün; ‘Burasının artık onun bunun elinde bertaraf olmasına izin vermeyeceğiz. Biz, bu süreci çözeceğiz ve Riva'yı halkımıza kazandıracağız. Ayağa kalkıp alkışlayası geliyor insanın.

“DSİ, İBB'YE AİT BİR KURUM DEĞİLDİR”

2009 yılında DSİ, İSKİ ve İBB yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Karadeniz'e dökülen diğer akarsular gibi Riva Deresi'nin ıslahının da DSİ tarafından üstlenilmesinin karara bağlandığını hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sayın Bakan'a hatırlatayım; DSİ, İBB'ye ait bir kurum değildir. DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir kurumdur. Bakan bir şey açıklıyor; ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Beykoz Belediyesi ile yapacağız.'

* Bölücülük oraya ait! Niye? Sorumluluk sana ait. Sorumlu DSİ ve Şehircilik Bakanlığı

İmamoğlu, bölgedeki kağıt fabrikasının en büyük kirlilik nedeni olduğunu belirterek dereye akıntı veren sanayi kuruluşlarının sorumluluğunun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğunu kaydetti.

“11 YILDA YAPAMADIK SEN 11 AYDA YAP”

Riva Deresi'nin sorumluluğunun 2009'dan beri DSİ'ye ait olduğuna bir kez daha dikkat çeken İmamoğlu şöyle konuştu:

* Ne diyorlar: ‘Biz 11 yılda yapmadık, yapamadık. Sen, 11 ayda yap!' Hem de yetkin yok. Ona rağmen yap!

* Az önce dereden ayrılırken bir tesiste indik. Bir vatandaşımız, ‘Biz 99-2000'de burada neredeyse dereye giriyorduk' dedi.

* Şimdi; ‘Biz 11 yılda burayı perişan ettik sen gel 11 ayda çöz!' Biz çözüm için geldik; tabii ki çözeceğiz.

1 MİLYARLIK YATIRIM

İmamoğlu, arıtma tesisiyle ilgili kasım-aralık ayından beri çalışma yaptıklarını dile getirerek kapasite artırımı ile ilgili yakında ihaleye çıkacaklarını söyledi. İmamoğlu, “1 milyar liraya yakın yatırımı da buraya yapacağız. Bütün engellemelere rağmen, finansal anlamda bizi zora sokan girişimlere rağmen yapacağız. Kaynağımızı üretiriz. Gerekirse ekstra kaynak buluruz” dedi.

“MESLEĞİNİZİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Buradan Sayın Bakan'a tavsiyede bulunuyorum; Siz bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Konuşurken siyasi cümleler yerine mesleğinizin, görevinizin gereğini yerine getirin.

* Bu konuşmayı yine bir talimatla mı yaptılar bilmiyorum. Bunu yapmayın. Yazık bu memlekete. Bu şehre yazık.

* 11 yılda yapmadığınız işleri, 11 ayda suçlu arar gibi davranarak hiç kimseye anlatamazsınız. Kendinizi aldatırsınız; bence kendinizi bile aldatamazsınız. Akşam eve gidip aynaya baktığınızda, ‘Ben bu lafı nasıl ettim' diye yüzünüz kızarır. Yapmayın böyle.

“POLİTİK AKIL VERMEYE ÇALIŞANLARA GÜLER, GEÇERİZ”

İmamoğlu, “Bize, çıkıp içi politik cümlelerle akıl vermeye çalışan, ders vermeye çalışana, ancak ve ancak güler geçeriz. Kendilerine gelsinler. Bırakın bu bölücülüğü. Diyorsanız ki; ‘Devlet Su İşleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız' onu da yapmaya talibiz. Lütfen cümlelerinizi dikkatli konuşun, dikkatli seçin” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA YETKİMİZİ KULLANALIM”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, muhtarlar buluşmasının ardından kirliliğe neden olan kağıt fabrikasının yakınlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden, “Metrelerce balçık burası. Bu su, olduğu gibi yıllardır Riva'ya akıyor. Bu firma, bakanlığın denetiminde” bilgisini alan İmamoğlu, tepkisini, “Biz, burada suç duyurusunda bulunma yetkimizi kullanalım. Görevini yapmayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Kim o? Gerekiyorsa, Çevre Bakanlığı'nın buradaki yetkilisi. Bu ne kepazelik ya. Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım ya” sözleriyle dile getirdi.