İntihar eden arkeolog Merve’nin ağabeyinden ‘kayıp eserler’ iddiası

Gaziantep‘teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır’da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış’ın oturduğu binanın sekizinci katından atlayarak intihar etti.

Kaçmış’ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürerken, genç arkeoloğun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine almadığı için kendisine baskı uygulandığını ileri sürdü.

Ömer Ozan Kaçmış, “Bu baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi” diye konuştu. Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılması gerektiği talebinde bulunarak, şunları söyledi:

100-150 ESERİN KAYIP OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARMIŞ

* Kardeşim yaklaşık 2.5 yıldır müzede çalışmaktaydı. Son 6-7 aydır müzede bir zimmet devri olayı oldu. Müdürlük tarafından, daha önce ayrılan bir personelin 8-9 bin civarında tarihi eserden oluşan zimmeti devralması istendi.



* Bu süreçten sonra sayımlar yapıldı. Tarihi eserlerin kayıt altına alındı, envanterlerin hepsi sayıldı. Sayım sonrasında kardeşim 100-150 eserin eksik olduğunu, bu şekilde zimmetine alamayacağını bildirmiş. İlgili müdürüne de bildirmiş, komisyon başkanına da bildirmiş. Kaç taneyse o kadar alması gerektiğini bildirmiş. Fakat müdürlük tarafından ağır bir baskı uygulanmış.

DUYGUSAL BİR ÇÖKÜNTÜYE GİRDİ

Kardeşi Merve’nin yaşadığı baskıyı kendisine daha önce anlattığını belirten Ömer Ozan Kaçmış, şöyle devam etti:

* Kardeşim bu usulsüz durumu yapmayacağını söylemiş. Bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. Müdürü tarafından baskı uygulanmış. Daha sonra kardeşim bir duygusal çöküntüye uğradı müdürün uyguladığı mobbingden dolayı. Bu baskıdan bize de bahsediyordu ara ara. Duygusal bir çöküntüye girdi ve intihar etti. Kardeşimin intiharına neden olan bu kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunu araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz. (DHA)