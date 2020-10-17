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İşçi minibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 20 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:41, 17/10/2020
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İşçi minibüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

Kaza Bismil ilçesindeki Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Tekstil işçilerinin taşındığı sürücüsünün ismi  taşıyan sürücü öğrenilemeyen 21 LC 284 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada minibüsteki 9’u çocuk 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan, Aslı Aktarlı ve Suat Aktarlı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatı kaybetti.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi devam eden 20 yaralıdan 6’sının durumlarının ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. DHA

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