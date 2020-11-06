İstanbul Valiliği’nden mesai saatleriyle ilgili yeni karar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlendi.

Mesai saati başlangıcının 07:00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisinin kendi takdirlerinde olduğu belirtildi.

İŞ YERLERİ SAAT 22:00'DE KAPANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım’daki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada paket servisi hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi iş yerlerinin saat 22:00’de kapanacağını duyurmuştu.

“MESAİ 07:00'DE BAŞLAYACAK”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 4 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu’nda bu konuyu görüştük.

* İşçi ve İş veren sendikalarımız: Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Meslek odalarımız: İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK’larımız: TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizin yönetimleri ile istişare ettik.

* İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00’da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.

İlginizi Çekebilir İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni alınan corona tedbirlerini açıkladı