İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME’de kabul edilmedi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının İBB tarafından canlı yayınlanmasına UKOME'de çoğunlukta olan hükümetin temsilcileri Devlet Memurları Kanuna'na aykırı olduğu için itiraz ederek canlı yayın konusunda oylama yapılmasını istedi.

Toplantıya başkanlık yapan Çağlar, toplantıların sekretaryasının İBB tarafından yapıldığına dikkat çekerek şeffaf yönetim ve vatandaşların haber alma özgürlüğüne ilişkin yasal düzenlemeye vurgu yaptı.

Çağlar, toplantının canlı yayınlanmasına ilişkin teklifinin oylanmasını gündeme almayacaklarını açıkladı ve toplantı canlı olarak yayınlandı.

6 BİN YENİ TAKSİ

Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün daha önce alt komisyona gönderilen yeni taksi plakası teklifi görüşüldü. Oya sunulan teklifte mevcut 17 bin 395 taksiye sayının yetersiz olması nedeniyle ilk etapta 6 bin yeni daha eklenmesi önerildi.

Teklifte, İTÜ'nün yaptığı çalışmaya göre İstanbul'un ihtiyaç duyduğu taksi sayısının 40 bin olduğu da belirtildi.

ESNAF VE HÜKÜMET TEMSİLCİLER KARŞI ÇIKTI

Taksi esnafı temsilcileri öneriye karşı çıkarak “İBB bizi yönetebilir ama mevcut koşullarımız iyileştirilmeden taksi sayısının arttırılması esnafın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz” dediler.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt da yaptığı konuşmada corona nedeniyle taksicilerin büyük risk altında olduğuna dikkat çekerek oda başkanının da hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Esnaf temsilcileri 17 bin 395 taksinin verimli çalışamadığını, taksici ile müşterinin buluşturulamadığını dile getirdiler. Mobil uygulamaya geçirilerek taksici ve müşterinin buluşmasının sağlanması ardından arz-talep analizinin yapılması ve yeni taksiye ihtiyaç olup olmadığının bu şekilde belirlenmesi istendi.

Minibüsçüler Odası temsilcileri de İstanbul'da 6 bin minibüs olduğunu 3 binin pandemi nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu belirtip minibüs plakalarının taksi plakasına çevrilmesini önerdi.

Hükümeti temsil eden üyeler de teklifte yer verilen İTÜ raporunun üniversiteye ait olmadığını daha önce İBB tarafından hazırlandığını savundu. Ayrıca bu konuda çalıştay yapılması önerildi.

“KAMUNUN İŞLETTİĞİ BİR TAKSİ SİSTEMİ”

Eleştirilere yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, daha önce İBB'nin 2016 yılında yaptığı çalışmada da aynı rakamın ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirtti.

UKOME'nin sadece yeni taksi sayısını belirleyeceğini sistemin nasıl işleyeceğine İBB Meclisi ya da encümende karar verileceğini kaydeden Demir “Taksi plakaları kamunun elinde kalacak.

Özel kişilere satılmayacak, rant sağlanmasının önüne geçilecek. Amaç kamunun işlettiği bir taksi sistemi ortaya koyarak kaliteyi yükseltmek” dedi. Teklif tartışmaların ardından tekrar alt komisyona havale edildi.