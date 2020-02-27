İstanbul’da fırtına! Minare bu hale geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Şehrin birçok noktasında hissedilen lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanında yürüyen vatandaşlar kuvvetli lodosun etkisiyle zaman zaman ayakta durmakta dahi zorlandı.

CAMİNİN MİNARESİNDEKİ KAPLAMALAR SÖKÜLDÜ

Güngören Mevlana Camii minaresinin esen şiddetli rüzgar nedeniyle kurşun kaplamaları yerinden söküldü.

Minarenin tepesinde asılı duran kurşun kaplamaları cemaat öğle namazına giderken fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye merdiven aracı sevk edildi.

Ancak gelen merdiven aracı minarenin tepesinde asılı duran kurşun levhalara ulaşamadı. Bunun üzerine daha uzun bir merdiven aracı çağrıldı.

Ancak gelen araç da parçaların asılı olduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

MİNAREYE İSKELE KURULARAK PARÇALAR ALINACAK

Şiddetli rüzgardan dolayı yerinden sökülen kurşun levhaların söküldüğü minarenin altında herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı ve gerek insanların, gerekse arabaların parçaların düşme riski olan yerden geçmeye devam ettikleri görüldü. Tehlike arz eden parçaların minareye iskele kurularak alınmasına karar verildi.

“ÖĞLEN NAMAZINDA FARK ETTİK”

Camii İmamı Muhammet Önalan, “Biz bu sabah geldiğimizde tam bakamamıştık, aslında camiye her geldiğimizde hem içeriyi hem de dışarıyı kontrol ederiz. Bu kez baktığımızda öğlen namazında fark ettik. Kopan parça görmedik ama aslında kopsa bile yukarıda veya minarenin hemen dibine düştüğünü düşünüyoruz. Ondan dolayı şu anda herhangi bir yerde bir parça göremedik” şeklinde konuştu. (DHA/İHA)