İstanbul’da IŞİD’in hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı

Operasyon, gece yarısı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmek için yapılan çalışmalarda bazı şüphelilere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda bölgelerindeki terör örgütü üyeleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şüpheli izlemeye alındı.

HÜCRE EVLERİNE BASKIN

IŞİD'in yabancı terör hücrelerinde yer aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için gece yarısı eş zamanlı baskın düzenlendi. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda 14 adrese baskın düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

PKK KAMPLARINDA TUTULAN IŞİD’LİLERE YARDIM

Yabancı terör hücresiyle eş zamanlı olarak 2 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden birinin “Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİD mensuplarına yardım gönderme” arayışında olduğu belirtildi.

Diğer şüpheli A.Y.'nin ise HTŞ/FEC/ENC terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen örgüt mensupları ile IŞİD'in “istişhad” (canlı bomba) eylemlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken işlemlerin devam ettiği öğrenildi.