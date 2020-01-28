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İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen üç at, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde öldü. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi. Araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

10:41 -
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Kaza, saat 06.30'da Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş üç ata çarpı.

Çarpmanın etkisiyle atlardan biri otomobilin camından içeri girdi. Foto: İHA

Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde öldü. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Kazada 3 at öldü, araç sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Foto: İHA

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü. (İHA)

Son güncelleme: 10:51 28.01.2020
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