İzmir’de belediye çalışanı corona virüsten yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştiraki İzenerji şirketinde Park ve Bahçeler Dairesi kadrolu çalışanı Aydoğan Adagömeli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir yoğun bakımda corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören Adagömeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SOYER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adagömeli'nin vefatı Büyükşehir Belediyesi'nde büyük üzüntü yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.