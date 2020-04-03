Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de belediye çalışanı corona virüsten yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadrolu personeli Aydoğan Adagömeli'nin corona virüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

20:04 -
Haberler Gündem
İzmir’de belediye çalışanı corona virüsten yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştiraki İzenerji şirketinde Park ve Bahçeler Dairesi kadrolu çalışanı Aydoğan Adagömeli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir yoğun bakımda corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören Adagömeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SOYER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adagömeli'nin vefatı Büyükşehir Belediyesi'nde büyük üzüntü yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

İLGİLİ HABERKorkutan iddia: Konya'da bir umreci 257 kişiye corona virüsü bulaştırdıKorkutan iddia: Konya'da bir umreci 257 kişiye corona virüsü bulaştırdı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more