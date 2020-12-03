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İzmir’de IŞİD’le bağlantılı selefi gruplara operasyon: 11 gözaltı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'le bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:29, 03/12/2020
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İzmir’de IŞİD’le bağlantılı selefi gruplara operasyon: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD’le bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan ‘Ebu Haris’ kod adını kullanan Ramazan O.’nun, bir kitabevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Ramazan O.’nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip YouTube üzerinden yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve geçen günlerde Avusturya’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişiyle irtibatı bulunduğu tespit edildi.

12 ikamet, iki iş yeri ve üç araçta aynı anda arama yapan polis, Ramazan O.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Aramalarda bir av tüfeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. (DHA)

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