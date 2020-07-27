‘Jigolo’ dolandırıcısı şarkıcı çıktı!

İstanbul Siber Polisi tarafından geçtiğimiz Perşembe günü “Jigolo” dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. “Jigolo olacaksın” diye yaklaşık 2 bin kişiden 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen çetenin elebaşının şarkıcı olduğu öğrenildi. Kendisini, “Sanatçı” “Söz yazarı” “Besteci” olarak tanıtan şebeke elebaşı Çağatay Ö.'nün “Hatıra” adını verdiği bir müzik albümü bulunduğu ortaya çıktı. Ünlü isimlerle klip çeken şüphelinin lüks içerisinde yaşadığı ve Esenyurt'taki lüks bir rezidansta gözaltına alındığı öğrenildi.

AGENT KADINLAR

Aradıkları kişileri önce “Jigolo olacaksın” diyerek 5 bin lira alan şebekenin, ardından “Hesabınız FETÖ”nün eline geçti diye yeniden para sızdırdığı ortaya çıkarken, çetenin görüşmeler için “Agent” (Ajan) adını verdikleri kadınları kullandıkları belirtildi Sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Eda A.'nın takım lideri olduğu öne sürülen kadınların, jigolo adaylarıyla zengin iş kadını gibi görüştükleri belirtildi.

İŞ KADINI YALANIYLA GÖRÜŞME

Yapılan operasyonda “Agent” olduğu belirtilen kadınlardan birinin yaptığı konuşma görüntüsü de ele geçirildi. Kim olduğu tespit edilemeyen kadının, yatak odasında yaptığı görüşmeyi bir çete üyesinin kaydettiği belirtiliyor. Görüşmede, iş kadını olduğunu belirterek yoğunluktan ötürü jigolo sistemini tercih ettiğini ima eden kadının “Yemek içmeyi gezmeyi severim. Çok fazla iş yoğunluğundan ötürü kendime vakit ayıramıyorum. O yüzden burayla çalışmayı tercih ediyorum zaten” dediği duyuluyor.

“Sana özel birkaç sorum olsa sıkıntı olmaz değil mi” diyerek konuşmasında devam eden kadının “Yaşından dolayı illa bir cinsel deneyimin vardır. Ama ben çok temiz ve titiz bir bayanım karşımdakinden de aynı şeyi beklerim sen böyle misin?” diyerek, kendisini arayan kişiyle birliktelik yaşamak isteyen zengin iş kadını gibi gösterdiği belirtiliyor.

GOLD ÜYELİK 5 BİN LİRA

Edinilen bilgiye göre, telefon görüşmelerinde adres ve iletişim bilgisi vermeyi yasaklayan şebeke üyeleri, görüşmeleri kendi kurdukları santraller üzerinden yapıyor. İkili görüşme yaparken, çağrı merkezindeki kişi tüm görüşmeye tanık oluyor.

Şebeke üyesi “Agent” olarak adlandırılan kadın “Sizi kabul ediyorum” deyince çağrı merkezi devreye giriyor. “Üyeliğiniz bu kriterleri karşılamıyor” denilerek 5 bin lira karşılığında “Gold üyelik” teklifi yapılıyor. Jigolo olacaklarını zannederek parayı yatıranlardan tüm banka bilgileri alınırken, şebeke bir sonraki dolandırıcılık aşamasına geçiyor.

Elde ettikleri bilgileri kullanan şebeke üyeleri “Hesabınız FETÖ üyelerinin eline geçti” diyerek, jigolo adayları bir kez daha dolandırılıyor.

75 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 91 kişiden 18'i kadın 75 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 304 bin lira ve 7 bin dolar para ile çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştu.

Şebekenin Agent olarak çalışan kadınları eğitmek için hazırladığı notlarda düzenlenen baskınlarda ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.