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Kadıköy’deki 10 katlı iş merkezinde yangın!

İstanbul Kadıköy'de henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinin çatı katında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

11:26 -
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Yangın Kozyatağı Mahallesi Hüseyin Çelik Sokak’ta meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinde çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

FOTO: DHA

Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar kendi imkanlarıyla aşağıya inerken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Hüseyin Çelik istanbul Kadıköy Polis yangın
Son güncelleme: 11:36 23.06.2020
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