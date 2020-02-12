Kadir Şeker’e üniversite hazırlık kitabı gönderdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal, Ayşe D.’ye şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada ölümüne neden olan Kadir Şeker‘e üniversite sınavlarına hazırlanması için kitap gönderdi. 20 yaşındaki Kadir Şeker’in şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken cezaevine düştüğünü belirten Çokal, şunları söyledi:

“BANA NE” DEYİP GEÇEBİLİRDİ…

“20 yaşındaki gencimiz darp edilen bir kadının yardımına koşuyor. Kendisine yapılan hakaretlere ve fiziki saldırıya maruz kalıyor. Çıkan arbedede başta Kadir olmak üzere hiç kimsenin istemeyeceği bir olay yaşanıyor. Kadir “Bana ne” deyip geçebilirdi. Hatta Emine Bulut cinayetinde olduğu gibi cep telefonuyla kayıt bile yapabilirdi. O bunu yapmadı.”

TUTUKSUZ YARGILANMALI

Kadir Şeker’in üniversite sınavlarına hazırlandığını hatırlatan Çokal, “Tüm hayatını etkileyecek bir sınava girecek olan Kadir’in tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Kadir sınava evinde hazırlanmaya devam etmelidir. Doktor bir ablası olarak ondan hayallerinden vazgeçmemesini, tıp fakültesini kazanmasını, doktor olarak hayatlar kurtarmasını istiyorum” dedi.

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