Karadeniz’de ‘gizli fay’ endişesi

22 Kasım’da merkez üssü Bayburt olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bayburt’un yanı sıra çevre il ve bazı ilçelerde de hissedildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz bölgesinde fazla aktif fay gözükmediğini ancak son Bayburt depreminin bölgede diri fayların olduğunu veya olabileceğini gösterdiğini söyledi:

İSPİR’E DOĞRU UZANIYOR

– 60 yıllık deprem kayıtlarına bakıldığında Bayburt yöresinde iki sismik hattın varlığı biliniyor. Her ne kadar Türkiye’nin diri fay haritasında, o bölgede faylar olmasa dahi sismik hatlar ve deprem kayıtları var. Bu sismik hatlardan bir tanesi Bayburt’tan İspir’e doğru uzanır. Bu sismik hat Kuzey Anadolu fayına sol yönlü olarak Erzurum Narman istikametinde giden faya paraleldir.

BU KIRIKLARIN HİÇBİRİ HARİTADA YOK

– Bir diğer sismik hat ise, Bayburt’tan Rize istikametine uzanıyor ama bu kırıkların hiçbirisi Türkiye’nin deprem haritasında yoktur. Bu da bizim diri fay haritamızda eksiklikler olduğunu gösteriyor. Bölgemizdeki son deprem güncel deprem haritasında yer almayan örtülü bir faydan kaynaklandığına işaret. Doğu Karadeniz’i etkileyebilecek diri fayların ortaya çıkarılması gerekir. (DHA)