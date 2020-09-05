Kayıp Gülistan Doku’nun annesi: Kızımı bunlar öldürdü

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden 244 gündür haber alınamıyor.

Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, aylardır yapılan aramalara rağmen kızının bulunamamasına ve soruşturmadaki delillere rağmen baş şüpheli Zaynal Abakarov ve ailesi hakkında bir işlem yapılmamasına isyan etti.

“BAŞ ŞÜPHELİ ORTADA”

Bedriye Doku, şunları kaydetti:

* 244 gündür yaşadığım acıyı, nasıl bir halde olduğumu ancak evladı olanlar anlar.

* Baş şüpheli Zaynal Abakarov ortada, benim kızım kaybolmadan önce Zaynal ile kavga ediyor kavgayı gören annesi ikisini eve çağırıyor ve orada da 2-3 saat o evde kavga ediyorlar.

* Zaynal’ın babası Engin Yücel ifadesinde de Gülistan’ın kendi evlerine geldiğini yemek yiyip çay içtiğini söylemiş bunların hepsi yalan.

* Kızım, üniversitedeki hocasına da Zaynal’ın ailesinin evinde 2-3 saat boyunca kavga ettiğini söylemiş.

* Zaynal kızıma attığı mesajda da ‘Annem ile babam senin yüzünden boşanma noktasına geldi’ diye mesaj atmış. Kızım da ‘Benim yüzümden araları bozulmasın sabah gelip annenden özür dileyeceğim’ diye cevap yazmış.

* Bu kadar yazışma ve delillere rağmen baş şüpheli ortada. Bu kadar yaşanan olaya rağmen kimse o gece o evde ne olduğunu sormuyor.

“ZAYNAL’IN TELEFONUNA NEDEN EL KONULMADI?”

* Bu yaşanan olaydan sonra Zaynal’ın telefonuna, bilgisayarına el konulmadı.

* 5 Ocak’ta bize haber geldi ki Gülistan kızım ortada yok. Diyarbakır’dan çıktık Tunceli’ye geldik ve kızımdan haber alınamadığına dair dilekçe verdik. Ancak ilk süreçte hiç kimse bizimle ilgilenmedi.

* İlk gün de bu olayda ismi geçen Zaynal’ın ifadesinin alındı mı diye sorduğumuzda oradaki memur baş şüphelinin evine giderek ifadesini aldığını söyledi.

* Bu kişinin arkasında kim var ki evine kadar gidip ifade alıyorlar? Neden annesinin, kız kardeşinin ifadeleri alınmadı.

* O gün yaşanan olayla herkes farklı şeyler de söyledi ama buna rağmen hiçbir şey yapılmadı. Kızımı bunlar öldürdü.

“EVİNİ NEDEN APAR TOPAR TAŞIDILAR?”

Olayla ilgisi olmamasına rağmen Tunceli İŞ-KUR Müdürü Özdemir Aktaş’ın basına çıkmayın diye kendilerine uyarılarda bulunduğunu söyleyen anne Doku, şöyle konuştu:

* Bana her zaman ‘Teyze bir yere gitmeyin, basına çıkmayın sizin kızınızı biz bulacağız’ diyor. Bu kişinin bizim yanımızda ne işi var? Bunlar bir şeyler biliyorlar da bize mi söylemiyorlar? Bunların her hareketleri bize şüpheli geliyor artık.

* Çünkü deliller ve kanıtlar var ama kimse bir şey yapmıyor. Zaynal’ın ailesi neden evini apar topar Tunceli’den taşıdı, bu olay sonrasında Zaynal’ın ailesi neden bizim yanımıza gelmedi?

“KIZIMIN SESİ O GÜN ÇOK İYİ GELİYORDU”

Kızı Gülistan ile kaybolmadan 3-4 gün önce görüştüğünü kaydeden Bedriye Doku, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

* Kızıma eve ne zaman geleceğini sordum. Gülistan ise, ‘Anne benim 3 hafta sınavlarım var sınavlarım bittikten sonra eve geleceğim, sana ayakkabı ve kuzenlerime toka alacağım’ dedi.

* Ben de kızım sen alma eve geldiğinde beraber gider alırız dedim. Kızımın o gün sesi çok iyi geliyordu.

* Kuş olup da uçtu mu Gülistan? Uzunçayır barajına ekipler günlerce baktı ve o barajdan 3 kişi çıktı ama Gülistan o barajdan çıkmadı. Peki kızım nerede? Neden kimse bir şey söylemiyor?

“AYLARDIR NE SABAHIM SABAH NE GECEM GECE”

* Aylardır ne sabahım sabah ne gecem gecedir. Her gün ağlıyorum. Korkuyorum artık gözümü kaybedeceğim.

* 21 yaşında bir genç, bir fidan olan kızımın başına ne geldi Allah bilir.

* Gülistan’ın başına geldiyse öğrenmek hakkım. Kızımın ölüsü ya da dirisine ulaşana kadar aramaya devam edeceğim.