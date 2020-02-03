Kızılay 3 yılda 6.5 milyar lira dağıttı, paralar nereye gitti?

Kamuoyu geçtiğimiz haftadan bu yana Torunlar Enerji'ye ait Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık bağışı konuşuyor.

Kamu bütçesinden pay almayan ve tamamen bağışlarla finanse edilen Kızılay'ın mali tabloları incelendiğinde, son yıllarda kuruma yapılan bağış ve yardımların 32 kat arttığı görülüyor. Öte yandan kurumun “hayır işleri ve gönüllü faaliyetler” adı altındaki harcamaları da bir hayli dikkat çekiyor.

ÜÇ YILDA GELEN YARDIM 6.9 MİLYAR LİRA

Veriler incelediğinde Kızılay'ın kasasına “bağış ve yardım toplama gelirleri” adı altında 2014 yılında 74.5 milyon lira, 2015 yılında ise 54.3 milyon lira girdi. 2016 yılında Kerem Kınık'ın Kızılay'ın başına geçmesinin ardından toplanan para 1 milyar 173 milyon liraya çıktı. 2017'de bu rakam 2 milyar 261 milyon lira, 2018'de 3 milyar 465 milyon liraya yükseldi. Yapılan bağışların, ne kadarının Başkentgaz'da olduğu gibi şartlı” ne kadarının “şartsız” olduğu bilinmiyor.

2016 – 2018 yıllar arasında Kızılay'ın kasasına giren milyarlarca lira, “hayır işleri ve gönüllü faaliyetler” adı altında kasadan çıktı.

ÜÇ YILDA ÇIKAN YARDIM 6.5 MİLYAR LİRA

Kurumun yaptığı yardımlar 2014 yılında sadece 15.2 milyon lira, 2015 yılında ise 13.7 milyon lira seviyesindeydi.

Kızılay, 2016 yılında 1 milyar 105 milyon lira, 2017'de 2 milyar 176 milyon lira, 2018'de ise 3 milyar 276 milyon lira yardımda bulundu.

Kızılay'ın kasasından 3 yılda çıkan toplam 6 milyar 559 milyon liranın hangi organizasyonlarda kullanıldığı ve hangi kurumlara aktarıldığı mali tablolarında yer almıyor.

KIZILAY’IN 2014 YILI GELİR – GİDER TABLOSU

KIZILAY’IN 2015 YILI GELİR – GİDER TABLOSU



KIZILAY’IN 2016 YILI GELİR – GİDER TABLOSU



KIZILAY’IN 2017 YILI GELİR – GİDER TABLOSU



KIZILAY’IN 2018 YILI GELİR – GİDER TABLOSU

