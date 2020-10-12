Kocası tarafından 4 kurşunla öldürülen Nisa Ece İnçke davasında karar çıktı

İstanbul'da ayrı yaşadığı eşi Recep İnçke tarafından 2016 yılında ruhsatsız silahla öldürülen Nisa Ece İnçke cinayetinin duruşması bugün İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemeye SEGBİS ile bağlanan sanık Recep İnçke “Ben eşimin bana ihanet ettiğini, eşimin en büyük ablasına söyledim ancak onu mahkemeye getirmek istemiyorlar. Onun adını bilmiyorum. Benim cezaevinde psikolojim bozuktur, halen tedavi görüyorum. Benim avukatımın cezaevine gelmesini ve benimle görüşmesini istiyorum. Bana yaşattıklarını, ihanetini avukatıma anlatmak istiyorum. Psikolojik durumum iyi değil” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, sanık Recep İnçke’ye haksız tahrik ve takdir indirimi uygulamadan “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

KADEM AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma öncesi KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) adliye önünde açıklama yaptı. KADEM avukatlarından Av.Müjgan Siyah Çevik “Sanığın, eşi Nisa Ece İnçke'ye daha önce defalarca şiddet uyguladığı ayrı yaşadıkları dönemde de eve çağırarak, sesinin duyulmaması için televizyonun sesini açarak ve defalarca ateş ederek katletmesi, cinayetin sanık tarafından tasarlanarak işlendiğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Aldatma iddiasıyla “Haksız tahrik” indirimi istenilmesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Sanığın kendisini mağdur ve mazlum göstererek mahkemeyi etkileme gayreti ve savcının da mütalaasında ‘kadının kocasını aldattığı ispatlanmasa da aldatma şüphesinin varlığı cezada indirim gerektirir' ibaresini öne sürerek haksız tahrik indirimi istemesi, davayı emsali görülmemiş bir davaya dönüştürmüştür.

* Dosya kapsamında ispatlanmamış aldatma iddiası, haksız tahrik indirimine konu edilemez. Adaletin tesis edilmesi ve vicdanların huzur bulması için mahkemenin kararında direnmesini, savcı mütalaasındaki haksız tahrik indiriminin söz konusu bile edilmemesi, hiçbir indirim almadan en yüksek hadden ceza verilmesini talep ediyoruz.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kağıthane'de 2016 yılında eşi Nisa Ece İnçke, ayrı yaşadığı eşi Recep İnçke tarafından 4 kurşunla öldürülmüştü. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme sanık Recep İnçke hakkında , “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi, “olayda tasarlama delili olmadığı” gerekçesiyle hükmü bozmuş ve sanığa “kasten öldürme” suçundan ceza verilmesi kararlaştırılmıştı. Dosyayı yeniden İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. /Can Öztürk