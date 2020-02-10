Kozmik Enerji şirketinin 2 yöneticisi daha yakalandı!

İstanbul'da kurdukları ‘kozmik enerji' şirketinin hisselerinden kar payı vermek vaadiyle saadet zinciri oluşturarak binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen çetenin 8 üyesi 4 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ZEKERİYAKÖY’DEKİ VİLLADA YAKALANDILAR

Çetenin firari üyelerine yönelik süren çalışmalar kapsamında Türkiye, Ukrayna ve Malezya sorumlusu oldukları iddia edilen Nefise Y. ve Mohamad Mehdi R.’nin polis ekiplerince yapılan operasyonda Zekeriyaköy'deki İranlı Mehnaz S.’nin villasında yakalandı. İki şüpheli savcılığa sevk edildi.

İRANLI MAĞDURLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Örgütün lideri konumunda bulunan iki şüphelinin adli makamlarca yakalanması üzerine İranlı mağdurlar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelerek emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkür etti.

BİR MİLYON DOLAR KAPTIRDI

Grup adına açıklamalarda bulunan mağdur Davut İsfahani, 1 milyon dolar dolandırıldığını beyan ederek, şunları belirtti:

* İran'da binlerce insan var, mağdur durumda. Çok güzel konuşuyorlar, projelerini anlatıyorlar. Size aylık para vereceğiz.

* Mesela ‘100 bin dolar vereceksin biz sana ayda 10 bin dolar vereceğiz' diyorlar.

* Bir iki ay verdikten sonra telefonu kapatıp ortadan kayboluyorlar. Benim gibi binlerce insan var.

* Bunlardan ikisi 2 gün önce İstanbul Villaları'nda yakalandılar.

* Savcılığa ifade verdim. Bugün teşekkür etmeye geldim.

* Savcılara, emniyet müdürlerine çok teşekkür ediyorum.

BİN DOLARA 100 DOLAR

Bir diğer mağdur Naz Salehi ise, şöyle konuştu:

* Bir yıl önce bu işe katıldım. Bize dediler ki birçok büyük bir şirket var. Petrol işi falan yapıyor.

* ‘Her bin dolarda size 100 dolar vereceğiz' dediler.

* 7 bin dolar verdiğim günden beri hiç para almadım. Benim arkadaşlarım da mağdur.

* Türkiye Cumhuriyeti ve İran Devletinden de yardım istiyoruz.

* Bunlara en ağır cezayı versinler. Bunlar insanların hayalleriyle, ümitleriyle oynadılar.

* İsviçre'den, İran'dan, Amerika'dan, Dubai'den şikayetçiler var.

* Herkesi dolandırmışlar. Dışarıda olanlar var. Onların da tutuklanmasını istiyoruz.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

İstanbul'da yaşadığını kaydeden mağdur Fatemeh Ghamari, şunları söyledi:

* Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum.

* Bunların enerji şirketiyle tanıştım. Eşimle birlikte 6 bin dolar verdik.

* Bir iki ay önce komisyonumuzu verdik. Sonra nakit para yok dediler. Biraz süre istediler.

* Yalanmış, paraları kaçırmak için oyalamışlar.

* En büyük patronlarından ikisi yakalanmış, çok teşekkür ediyoruz.

* Binlerce insana daha iyi bir hayat ümidi verdiler ama tüm ümidimizi kaybettik.

Öte yandan gözaltına alınan iki şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ederken, kaçan 3 şüpheliye ilişkin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.