Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı belirli illerde mi olacak?

İslam dünyasında farklı bir değere sahip olan Kurban Bayramı’nın ilk günü 31 Temmuz Cuma günü kutlanacak. Bayramın iyice yaklaşmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağıyla ilgili akılları karıştıran bir diğer konu da, vakaların fazla olduğu belirli illerde yasak olup olmayacağı konusu. Kurban Bayramı için yapılan en son açıklamaları ve 2020 Kurban Bayramı tarihlerini haberimizde sizlere aktarıyoruz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın sözleri şöyle;

“Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.”

BAKAN KOCA: İL BAZINDA YASAK OLABİLİR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda il bazında sokağa çıkma yasağının olabileceğini aktardı. Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde; Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur.

Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.