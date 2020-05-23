Lüks villanın içi şaşkına çevirdi!

Uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir villaya operasyon düzenlendi.

SULAMA SİSTEMİ VE DÜZENEK KURMUŞ

Villada yapılan arama yapan polisler, ikinci katın hint keneviri yetiştirmek amacıyla düzenek ve sulama sistemiyle donatıldığını, saksılar içerisinde 66 kök hint kenevirinin yetiştirildiğini tespit etti.

Yapılan detaylı aramada 325 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Esrar maddesi ve hint kenevirlerine imha edilmek üzere el konulurken, evde yaşayan B.G. ise gözaltına alındı.