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Mansur Yavaş duyurdu: Dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz şeffaf kabin

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, corona ile mücadele kapsamında taksilerin yanı sıra dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz olarak şeffaf kabin takılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
00:32 -
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Mansur Yavaş duyurdu: Dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz şeffaf kabin

Konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Valiliğimizin bugünkü kararının ardından, taksilerde başlattığımız şeffaf kabin yerleştirme işlemini özel halk otobüsü ve dolmuşlara da ücretsiz bir şekilde uygulama kararı aldık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsüyle mücadele kapsamında bir dizi yeni kararlar almış, ulaşım alanındaki önlemler kapsamında taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırılmıştı.

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Son güncelleme: 00:34 18.08.2020
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