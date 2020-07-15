Marmara Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23:59’da deprem oldu. Verilere göre 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 2.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde ve 3.2 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER