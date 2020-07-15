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Marmara Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 23:59'da yerin 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 2.2 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

00:14 -
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Marmara Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23:59’da deprem oldu. Verilere göre 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 2.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde ve 3.2 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
Son güncelleme: 00:16 15.07.2020
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