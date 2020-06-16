Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz çıkmak yasak mı?

Maske takma zorunluluğu olan iller merakla araştırılıyor. Son günlerde artan corona vakaları sonrası 4 ilde daha maske takma zorunluluğu geldi. Bakan Koca, alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Koca, “42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütayha
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa