Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz çıkmak yasak mı?

Maske takma zorunluluğu olan iller merakla araştırılıyor. Son günlerde artan corona vakaları sonrası 4 ilde daha maske takma zorunluluğu geldi. Bakan Koca, alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Koca, “42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütayha

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa