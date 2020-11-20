Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mut karayolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğuz yönetimindeki 33 DYU 09 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Seçkin Akkın yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Kemal Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Nurten Uğuz, Mehmet Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Nurten Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA