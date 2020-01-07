Mersin’de ‘kırmızı kod’ teyakkuzu! Evler boşaltıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu’nun altından geçen Sultan Çayı taştı. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, çilek ve muz seraları da sular altında kaldı.

Sağanak yağışın etkisini azaltmasının ardından Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Sultan Çayı civarında incelemelerde bulundu. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Su basan evlerde de incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, belediye ekipleri yoğunluk yaşanan yerlere göre yönlendirdiklerini söyledi. Su altında kalan bazı muz ve çilek seralarındaki hasarın ise yağışın durmasının ardından belli olacağı belirtildi.

TARSUS’TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘kırmızı kodlu’ aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin’in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirme sonucu tarım arazilerinde kurdukları çadırda yaşayan işçiler, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 kişiyi bulan işçiler, minibüslerde çadırlardan alınıp, güvenli bölgelere götürüldü.

EVLER BOŞALTILDI, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Erdemli’de, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Mersin Valiliği kararı ile Erdemli’de deniz seviyesi altında riskli olan yerleşim yerlerindeki evlerin boşaltılması kararının ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli belediyesi ekipleri harekete geçti.

İlçenin Akdeniz Mahallesi Sazbaşı sokakta bulunan yaklaşık 30 ev ve 250 vatandaşın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yağış nedeniyle tehlikede olan birçok büyükbaş hayvan da kamyonlarla tahliye edildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, “Bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış olasılığı nedeniyle deniz seviyesinin altında bulunan tehlikeli yerlerdeki evlerimizin tahliye işlemlerine başladık. Buradaki vatandaşlarımızı öğretmenevinde ağırlayacağız. Tehlike geçtikten sonra yeniden evlerine geri gelecekler” dedi.

EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi’ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu. Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.

KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent merkezi ve ilçelerinde başlayan yağışların etkisiyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nu toplayarak, kent genelinde son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6’ncı Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5’nci Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi alan Vali Su, aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Konuşmasında olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Vali Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

FIRTINA UYARISI

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

GÜLNAR’DA OKULLAR TATİL

Bu arada Gülnar ilçesinde 07 Ocak 2020 Salı günü taşımalı eğitimin yapıldığı okullar da eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da salı günü idari izinli sayılacak.

ÇAMLIYAYLA’DA KAR TATİLİ

Çamlıyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakam Resul Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla eğitime salı gün ara verildiği belirtildi.

4 MAHALLEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından da yapılan açıklamada ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimin Salı günü tatil edildiği belirtildi. DHA