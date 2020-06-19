Meteoroloji’den 4 il için için şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya’nın doğusu, Hatay, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli, Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağmur uyarısında bulundu.

“ÜLKEMİZİN GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU”

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Göller yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya’nın doğusu, Hatay, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTARKEN, DOĞU BÖLGELERDE AZALIYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını belirten MGM, “Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.” açıklamasında bulundu.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.