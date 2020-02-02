Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar göründü

İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba günü yerini soğuk havaya bırakacak. Hatta Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre, İstanbul ve çevresinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre Ocak ayının son haftasında da İstanbul’da kar beklentisi vardı. Ancak sadece Silivri civarında ince bir beyaz örtü görülmüştü. İşte Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini…

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11