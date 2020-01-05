Meteoroloji’den tüm yurda son dakika uyarı geldi! Haberleri okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.” denildi.

FIRTINA VE AŞIRI YAĞIŞLAR GELİYOR.

Meteoroloji vatandaşları uyardı: “Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu