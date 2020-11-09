MHP, yolsuzluk iddiası olan AKP’li belediyeyi kardeş kabul etmedi

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma işbirliği ve koordinasyonun güçlenmesi, sahip olunan imkan ve yeteneklerin ortak kullanımının sağlaması amacıyla büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin arasında planlanan kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında Bafra Belediyesi ile Kastamonu’nun Doğanyurt Belediyesi kardeş şehir olmasını önerdi. Bafra Belediye Meclisinde gündeme gelen madde tartışmalara neden olurken MHP grubu Doğankent belediyesiyle kardeş şehir olmayı kabul etmedi.

YOLSUZLUK İDDİASI OLAN BELEDİYE İLE KARDEŞ OLAMAYIZ

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kendilerine seçilen Doğanyurt Belediyesi ile kardeş şehir uygulamasını Kasım ayı Olağan Meclis toplantında gündeme getirdi. MHP’li Meclis Üyesi Recep Kaplan, “Doğanyurt Belediye Başkanı hakkında yolsuzluk suçlaması var.

Bu soruşturma tamamlanana kadar bu teklifin meclise gelmemesini istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu anda kardeş belediye kabul etmemiz imkansızdır” diyerek red oyu vereceklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “Bildiğimiz kadarıyla sadece suç duyurusu var. ispatlanmış bir şey yok” diye cevap verdi. Mecliste yapılan oylamada ise MHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri red oyu verirken, Doğanyurt AKP’li üyelerin oylarıyla kardeş olarak kabul edildi.

NEDEN HAYIR DEDİKLERİNİ İLÇE BAŞKANI AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, “Kardeş Belediye konusu ile ilgili Doğanyurt ilçe başkanımız İbrahim Parlak bey ile görüşme yaptım. Denetim raporundaki yolsuzluktan dolayı hukuka aksettirilmiş suç duyurusu var. MHP tarafından bu konuda aynı zamanda AK Parti Meclis Üyeleri'de suç duyurusunda bulunmuşlar ama AK Parti üyeleri 2019 yılı faaliyet raporuna o iş başka bu iş başka diyerek evet demişler ve rapor geçmiş. Hakkında yolsuzluk soruşturması devam eden Doğanyurt Belediye ile kardeş şehir olmayı kabul edemeyiz” dedi.

MHP İL BAŞKANLIĞI RAPOR İSTEYECEK

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Bafra Belediye Meclisinde yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bafra MHP Belediye Meclis Üyeleri’nin grup kararı alıp ret oyu vermesiyle ilgili MHP Samsun İl Başkanlığı’nın bilgisi yoktur. Neden ret verdiklerini bilmiyorum. İlçe Başkanımızdan bir rapor isteyeceğim. Rapor doğrultusunda gerektiği olduğu takdirde açıklama yapacağım” diye konuştu.

YOLSUZLUĞU DENETİM KOMİSYONU ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yolsuzluğunu Belediye Meclisi Denetim Komisyonu ortaya çıkarmıştı. Komisyonun MHP'li üyesi, AKP'li Başkan hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, sahte belge tanzimi, usulsüz mal temini gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulunmuş ve iddialara göre Başkan Ahmet Kaya, usulsüz faturalarla 2019'da Doğanyurt Belediyesi'ne gelen yaklaşık 2 milyon liranın büyük bir bölümünü zimmetine geçirdiği ileri sürülmüştü.