MHP’li başkan 30 işçiyi daha çıkardı

31 Mart 2019 seçimlerinden sonra AKP'den MHP'ye geçen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 10 Ocak itibariyle 30 işçinin işine son verdi.

Seçim döneminde meydanlarda “Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım kimseyi işten çıkarmayacağım” diye konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün seçilmesinden sonraki yaklaşık 9 aylık zaman diliminde Erbaa Belediyesi’nde işten çıkartılanların sayısı 62 kişiye ulaştı.

BORÇLAR BAHANE EDİLDİ

Belediye Başkanlığı yarışını kazanan MHP'li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, görevi devraldığı AKP'li Hüseyin Yıldırım döneminden kalan 111 milyon 397 bin 766 lira borcu gösteren afişi belediye binasına astırmıştı.

Karagöl'ün kışın ortasında yapılan işten çıkarmaları, belediyenin tasarruf tedbirleri kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. Belediye-iş Sendikası ilçe temsilciliği ise işten atılan işçiler konusunda Belediye başkanı Karagöl ile görüşme yapacaklarını belirterek, konunun takipçisi olduklarını açıkladı.