Muğla’da iki haftadır kendisinden haber alınamayan dağcının cesedi bulundu

Muğla’da 12 Mayıs tarihinde 35 yaşındaki Fikret Emre, Fethiye, Patlangıç Mahallesi'ndeki evinden Mendos Dağı'na kaya tırmanışı yapmak için çıktı.

Geri dönmeyen dağcı için ailesinin talebi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT ekipleri ile Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Ekipleri (MAG- AME) katıldı.

ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM ETTİ

Çalışmalara ayrıca Türkiye Dağcılık Sporcuları ve iki iz takip köpeği ile karadan, drone destekli ekipler tarafından ise havadan sürdürüldü.

Emre'yi arama çalışmaları bayram tatilinde de devam etti. Kayıp dağcının sırt çantası ve tırmanış eşofmanı 19 Mayıs tarihinde Mendos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda bulundu ancak başka bir ize rastlanmadı.

DAĞIN ZİRVESİNDE VE UÇURUMDA BULUNDU

Ekipler Emre'yi ilçeye 18 km uzaklıkta ve Mendos Dağı’nın 1750 metre rakımlı zirvesinde ki kayalık bölgedeki bir uçurumda buldu.

Emre'nin cesedi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi. Emre'nin düştüğü kayalık bölgede açlık ve susuzluğa bağlı olarak ölmüş olabileceği belirtildi. Emre'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.