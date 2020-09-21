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Niğde Valisi’nden deprem açıklaması: 143 ev hasarlı!

Niğde’nin Bor ilçesinde dün akşam saat 22.08 itibarıyla 5.1 büyüklüğünde, bu sabah saat 06.37'de yine Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Şimşek, depremde 17'si ağır ve 126'sı hafif olmak üzere toplam 143 evin hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

18:47 -
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Niğde Valisi’nden deprem açıklaması: 143 ev hasarlı!

Niğde’nin Bor ilçesinde dün akşam saat 22.08 itibarıyla 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Niğde Belediyesi can kaybının bulunmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin şiddetini 5.1, derinliğini 6.97 km olarak duyurdu. Bor ilçesinde bu sabah saat 06.37'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Deprem noktasına en yakın yerleşim yerinin Obruk köyü olduğu açıklandı. Deprem Konya'nın Emirgazi ve Ereğli, Aksaray'ın Akçakent köyünde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.1, derinliğini 2.8 kilometre olarak duyurdu.

FOTO: DHA

“143 EV HASARLI”

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, depremin meydana geldiği Bor ilçesi’nin Obruk köyünde pazar alanına kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, depremde 17’si ağır, 126’sı hafif, toplam 143 evin hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Depremzedeler için gerekli yardımların yapıldığını ve evlerde incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Şimşek, şöyle konuştu:

* Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var.

* Vatandaşlarımızın  mağduriyetlerini giderme anlamında arkadaşlarımız çalışmalarına başladı.

* En kısa sürede de vatandaşların bu anlamdaki mağduriyetlerini de gidermiş olacağız. DHA

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