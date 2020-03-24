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Öğretim görevlisinin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Hüseyin Haluk Şengezer, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

22:49 -
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Öğretim görevlisinin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı!

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Ankara’ya giden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Haluk Şengezer, burada öksürük ve ateş şikayetiyle GATA’ya gitti.

Şengezer’in, burada yapılan testlerin ardından corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Hastalık ve saptanması sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Şengezer, hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Şengezer’in görev yaptığı Bor Meslek Yüksek Okulu ve Bor Halil Zöhre Ataman Yüksek Okulu, yetkililer tarafından dezenfekte edildi.

Öte yandan personele de 14 gün izin verildiği öğrenildi. DHA

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