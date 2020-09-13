Olaylı kongre sonrası AKP’li isimden partisine zehir zemberek sözler

AKP Karaman Merkez İlçe Teşkilatı’nın dün gerçekleştirilen 7'inci Olağan Kongresi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşti. Stadyum girişinde AKP’li delegeler kontrol edilerek içeri alınırken Sudurağı Beldesi delegeleri ve İlçe Başkan Adayı Mehmet Sami Şahin'in listesinde yer alan AKP'liler, iddiaya göre Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın talimatıyla kongre alanına alınmadı.

Aralarında AKP'ye uzun yıllar hizmet edenlerin de bulunduğu isimlerin kongre alanına alınmayarak yağmur altında bekletilmesine tepki gösteren AKP Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kongre Divan Başkanı Mehmet Sait Kayan’a rica etmesine rağmen AKP'liler kongre alanına alınmadı.

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Divana Listelerin sunulmasının ardından Merkez İlçe Başkanlığı’nın sunumu başladı. Uzun süre listeleri inceleyen Mehmet Sait Kayan 40’tan fazla delegenin imzası ile sunulan Mehmet Sami Şahin'in listesini kabul etmedi.

Milletvekilleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı ve Mehmet Sami Şahin’in Avukatı İsmail Kızık’ın itirazlarını dikkate almayan Divan Başkanı Kayan, tek liste ile seçime gidilmesine karar verdi. Şahin yönetiminde olanlar ve delegelerin yoğun itirazlarını dikkate almayan Mehmet Sait Kayan, AKP Genel Merkezi tarafından desteklenen Feyzullah Tunç’un listesi ile seçimi başlattı.

PARTİLİLER İSYAN ETTİ

Şahin'nin adaylığının kabul edilmemesine kızan birçok AKP'li isim stadyum dışında, “AK Partililer burada, HAS partililer koltukta. AK Parti’yi Karaman’da bitirdiniz. Cumhurbaşkanım sesimizi duy. Adalet nerede” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Partililer daha sonra kongreden ayrılan AKP’li Karaman milletvekillerine de tepki gösterdi.

“TEMSİL ETTİĞİ MAKAMA ZARAR VERİR”

Olaylı kongrenin ardından partisine sert eleştirilerde bulunan önceki dönem AKP Karaman İl Başkan Yardımcısı Muhammet Yaren, şunları söyledi;

Demokrasi sadece siyaseti ilgilendiren bir kavram olmayıp, sosyal çevre içerisindeki insan hayatı için de gerekli ve zaruridir. Bu yönüyle demokrasi, sosyal yapı ve siyasal kültürün ortak yönüdür. Kentlerin sosyal yapıları ve siyasal kültürü demokrasinin o yöredeki niteliğini belirler. Bireyler ancak bu düsturla girdikleri rekabet ortamında ‘Nitelikli' olarak görülebilir.

Kaybetme korkusuyla sosyal yapının sesine kulak tıkamak, delegeyi yok saymak ve demokrasiyi bypass etmek, seçme-seçilme kültürüne zarar verip ‘Niteliksizliği' doğurur. Şahısların kendi makamlarını korumak adına demokrasiden intikam alması, kendilerinden başkası ile çalışmayı hedefleyen partiliye had bildirmesi ve camiaya ayrışma tohumları ekmesi hakkı değildir. Süreci kişiselleştirmek, egoları yükseltmek ve gayri meşru yöntemlere başvurmakla temsil edilen makama zarar verildiği görülmelidir.

‘SİYASETİN FITRATINI BOZAR’

Ben merkezli' düşüncelerin ne denli büyük yaralar açacağı görülmelidir” diyen Yaren sözlerine şöyle devam etti;

Demokrasiyi çektiğimiz zaman sosyal yapı ile siyasetin ortak paydası kalmayacağından, toplumun siyasete olan ilgisi azalır ve güveni yıpranır. Bu açıdan bakıldığında siyasette ‘Ben merkezli' düşüncelerin ne denli büyük yaralar açacağı görülmelidir.

Kişilerin kendi ekibiyle hazırladığı delegeyle bile kaybetme korkusu yaşaması, yaşadığı-faaliyet yaptığı bölgede hiçbir hemşerimizin gönül hanesine giremediğinin farkındalığıdır.

Kongre iptaline tevessül etmek, seçimle kazanılması gereken mevkiyi teberrük ile yönetmeyi istemek acziyettir.

Genel Başkanımızca bir göreve atanmak elbette lütuftur ancak, emek vermeden, alın teri dökmeden sürekli aynısını bekleyip alışkanlık haline getirmek siyasetin fıtratını bozar.

PARTİLİLERİMİZİN SEÇME HAKKI YOK SAYILMIŞTIR

Kongreler siyasi partiler için ‘Er meydanı' niteliği taşıdığından, Er kişi olanlar er meydanından kaçmazlar. Siyasi hayatının tamamında sandığa gösterdiği hürmet ve saygısı ile bilinen partimizi, sandıktan kaçar bir görüntüye sokmaya çalışmak, kişilerin fikren hangi paralel memeden beslenerek siyaset yaptığını sorgulatır.

Yapacağı işin ilhamını, prensiplerini genel başkanından almayıp, fikrî bulanıklık yaşayan bir kimse, temsil ettiği kudret için cüsse değil ceset hükmündedir.

Merkez ilçe başkan adaylığı vesilesi ile yürüttüğü çalışmalarda, şahsı ile ekip arkadaşlarının davranış ve tutumlarının, partimize-Karaman'ımıza yakışır olmasına ve nihayet nitelikli olmasına azami gayret gösteren Mehmet Sami Şahin'i kutluyorum. Yarışın kazananı olmayı isteyip gönül seferberliği başlattığını görmekle birlikte, kazanmak için her yolu mubah görmeyişine de gıpta ederek şahit olduk.

Mahkemenin kadıya mülk olmadığı sözleri ile büyüdüğümüz bu topraklarda, emanetçisi olması gereken makamları ‘Malı' gibi görenlerin uğurlanma zamanı geldiğini bugün kongre alanını dolduran ve olan bitene tepki gösteren delegelerimiz gösterdi. Şeffaf, dürüst ve ilkeli gitmesi gereken sürece leke düşürülmüş, partililerimizin seçme hakkı yok sayılmıştır.