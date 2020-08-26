ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır? Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr sayfasında…

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfası aracılığı ile yerleştirildikleri üniversiteleri öğrenebiliyor. Sonuçlar “sonuc.osym.gov.tr” adresinde yer alıyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI TIKLA ÖĞREN

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.