Otobüste uyuyan kadını hem taciz etti hem de telefonunu çaldı

İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, Adana Merkez Otogarı’nda mola verdi. Bu sırada araçta uyuyan bir kadın telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

Kadının cep telefonunun çalındığını otobüsteki yetkililere bildirmesi üzerine otobüse otogar polisi çağrıldı. Yolcuların üzerini tek tek arayan polis bir sonuç elde edemedi.

Bunun üzerine otobüsün güvenlik kameraları incelendi. Kameralara yansıyan görüntülerde ismi belirtilmeyen bir kişinin kadını önce taciz ettiği ardından da cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Eşgali belirlenen şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)