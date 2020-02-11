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Özgecan Aslan, ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

14:20 -
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Özgecan Aslan, ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı

Öğle saatlerinde kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki kabrine gelen başta Songül- Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan Aslan için dua edip, mezara çiçek bıraktı. Aslan’ın anne ve babası, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Özgecan’ın kabri başına gelen anne Songül ve baba Mehmet Aslan kızlarının mezarı başında dua okudu. Foto: DHA

Anne Aslan, kızının acısının ilk gün ki kadar ağır olduğunu söyleyerek, “Çok kötüyüz. Ailecek ölü gibiyiz. Masum canlarımız ölüyor. Buna bir ‘dur’ diyelim ki başka canlar yanmasın. Onu unutmayan ve yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Özge’nin hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. ‘Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım’ diyordu. Ama hayallerini gerçekleştiremedi” dedi.

Ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da Özgecan’ın kabrini ziyaret etti. Foto: DHA

‘MASUM CANLARIMIZ YANMASIN’

Baba Mehmet Aslan ise kızının ölümünün üzerinden geçen 5 yıl içinde yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Ceren Özdemir de masumdu o da katledildi. Psikolojik durumu iyi olmayan insanlar ne için böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum.

Umarım çözülür. Durduk yere insan öldürmenin altında yatan psikolojik sebeplerin araştırılması lazım. İstemediğimiz birçok acı olay yaşanıyor. Artık insanlarımız ölmesin, masum canlarımız yanmasın” (DHA)

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