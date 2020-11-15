Pistin buzunu erittiler yarışma iptal edildi

“Yok artık” dedirten bir haber Samsun'dan geldi. İlde geçen yıl yapılması gereken ancak son anda ertelenen Cumhuriyet Kupası Artistik Buz Pateni Yarışması'nın gizlenen iptal gerekçesi ortaya çıktı. Salon görevlilerinin tasarruf amacıyla pistin elektrik fişini çektikleri ve buzların erimesine neden oldukları belirlendi. Pist göle dönünce yarışma iptal edildi.

REZALET YAŞANDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, “24 Ekim 2019'da düzenlenmesi planlanan yarışmada bir rezalet yaşandı. Sporcular yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tesisin fişi çekilmiş, buzlar erimiş'' dedi.

Usta Samsun'da 2016 yılında 80 milyon liraya yapılan golf sahasının da kullanılmadığını açıkladı ve ekledi: “Golf sahası bomboş duruyor. Bu yatırımları 40 kat daha verimli kullanmalıyız, bunlar borç alarak yaptığımız yatırımlar.”

OKÇULUK TESİSİNDE DÜĞÜN

İYİ Partili Erhan Usta, Samsun'daki okçuluk tesisinin de düğün salonu olarak kullanıldığını söyledi. Usta, “Bırakın Avrupa'yı burası dünyanın sayılı tesislerinden bir tanesi. 2019 yılında yalnızca maalesef beş faaliyet gerçekleştirilebildi. Artık ne yazık ki amacı dışında kullanılıyor. Parti ismi vermeyeyim ama onu tahmin etmek elbette zor değil. Burada düğün yapılıyor. O çim sahada davet veriliyor'' dedi.