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Polisi şehit eden zanlı öldü

Antalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncellenme: 02:08, 04/12/2020
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Polisi şehit eden zanlı öldü

Antalya’da cinayetten aranan Muhammet Karataş’ın (22) Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı.

Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.

Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Muhammet Karataş’ın Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. İHA

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