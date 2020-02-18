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Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün olacak? İşte 2020 Ramazan ayının başlangıç tarihi…

30 gün boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Müminler oruç ibadetini gerçekleştirdikten sonra Ramazan Bayramını kutlayacak. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

15:17 -
Haberler Gündem
Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün olacak? İşte 2020 Ramazan ayının başlangıç tarihi…

Yeni yıl ile birlikte İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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