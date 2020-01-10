Ramazan ne zaman başlayacak? 2020’de Ramazan Bayramı ne zaman?

Mübarek 3 aylar yaklaşırken Ramazan'ın başlayacağı tarih, 3 ayların tarihleri ve kandil tarihleri araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı adım adım yaklaştıkça yürekleri bir başka çarpan müslümanlar 3 aylar ne zaman başlıyor, Regaib Kandili ne zaman, Ramazan’ın ilk günü ne zaman sorularının cevabını da merak ediyor… İşte araştırılan tarihler…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. aya denk geliyor. 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

3 AYLAR NE ZAMAN

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.