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S-400 ikinci konvoyu da Samsun’dan geçti

Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçiş yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:54, 19/10/2020
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S-400 ikinci konvoyu da Samsun’dan geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-400’ler Ankara’dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim’de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop’a ulaşmıştı. Sinop’ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400’lerin bazıları Ankara’da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.

(FOTO: İHA)

S-400’leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun’da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara’ya gittiği öğrenildi. (İHA)

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