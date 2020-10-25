Saatler geri mi alındı? Türkiye’de şu an saat kaç, nasıl öğrenilir?

2016 yılından beri sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yıl da saat karmaşası yaşanmaya devam ediyor. Teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri geri alınca tüm saatler farklı bir zamanı göstermeye başladı, saatin kaç olduğuna dair kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların ilk başvurduğu yöntem Google'da “Saat kaç?” araması yapmak oldu.

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

Kış saati uygulamasında geçildiğini zannedenler ‘saat kaç’ diye aramaya başladı. Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler geri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmedi.

SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.