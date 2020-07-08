Sakarya’daki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti

Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde peş peşe büyükbaş hayvan ölümleri yaşandı. Vatandaşı tedirgin eden hayvan ölümleri sonrasında Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanların otladığı merayı kapatan ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı.

HAYVANLARDAN NUMUNE ALINDI

Hasta hayvanlardan numuneler alınarak Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Hastalığın tespiti için numune sonuçları beklenirken ilçedeki veteriner hekimler ise hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin en az kayıpla atlatılması için çalışıldığını bildirerek vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. (İHA)