Şanlıurfa’da 93 ev karantinaya alındı

Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 5, Eyyübiye ilçesinde 12, Haliliye ilçesinde 31, Karaköprü ilçesinde 20, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 4, Viranşehir ilçesinde 9 ve Halfeti ilçesinde de 1 adreste corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle 14 gün boyunca karantina tedbiri uygulandı.

Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 13, Karaköprü ilçesinde 6, Suruç ilçesinde 6, Viranşehir ilçesinde 13, Hilvan ve Siverek ilçelerinde ise birer farklı adreste karantina kaldıırldı. (İHA)

