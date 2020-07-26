Saros’taki yangın otomobil kazasından sıçramış!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bugün saat 15:15'te meydana gelen orman yangınının trafik kazası nedeniyle başladığı açıklandı. Korudağ bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil alev alırken otomobilden ormana sıçrayan alev orman yangınına neden oldu.

KEŞAN İLE GELİBOLU'DAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saros Körfezi'nin eteklerinde başlayan yangını vatandaşlar Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na ihbar ederken bölgeye Keşan ve Gelibolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve ormana sıçrayan yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINDA ANLATTI

Yangının başlamasının ardından bölgeye giden AKP'li Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile yangında yaşananları anlattı. Helvacıoğlu, orman yangınının trafik kazası nedeniyle meydana geldiğini açıklarken trafik kazasında otomobilde bulunan bir bebeğin ise son anda kurtarıldığını söyledi. Yangın bölgesindeki itfaiye ve helikopter ekiplerinin çalışmalarını canlı yayında gösteren Helvacıoğlu, yangında bir kasıt bulunmadığını belirtti.

FSRU PROJESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Saros Körfezi, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi ile gündeme gelmişti. Saros Körfezi'nde 15 Temmuz Çarşamba günü de Sazlıdere köyüne yakın bir bölgede orman yangını çıkmıştı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük orman arazisi zarar görmüştü.