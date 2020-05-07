Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs seferleri başlama tarihi belli mi?

Normalleşme takvimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayarak, 7 ilde seyahat yasağının kaldırılacağının altını çizdi. Açıklama sonrası “Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?” sorusu önem kazandı.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor.