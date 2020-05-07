Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs seferleri başlama tarihi belli mi?

Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı ve ardından otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı açıklamasında "Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi. Peki otobüslerin çalışacağı tarih belli mi?

10:32 -
Haberler Gündem
Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs seferleri başlama tarihi belli mi?

Normalleşme takvimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayarak, 7 ilde seyahat yasağının kaldırılacağının altını çizdi. Açıklama sonrası “Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?” sorusu önem kazandı.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor.

Antalya aydın Cumhurbaşkanı Erzurum Hatay kalkan Malatya Mersin Muğla Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more