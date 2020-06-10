Seikilos Ağıtı için harekete geçildi

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP’li M. Fatih Atay, dünyada notaya dökülmüş en eski yazılı kayıt kalıntısının anavatanına dönmesi için harekete geçti. İzmir-Aydın Demiryolu inşa çalışmalarının yapıldığı 1882-1883 yıllarında Tralleis Antik Kenti'nde bulunan ve kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan Seikilos Yazıtı'nın iadesi için çalışma başlattı.

DÜNYADA BİLİNEN BESTELENMİŞ İLK ŞARKI

Demir yolunun inşası sırasında güzergahta yapılan kazılarda bulunan mezar yazıtı, üzerindeki müziksel görsellerle bilim insanlarının ilgisini çekti.

O dönemde yurt dışına çıkarılan eski Yunan gömüt taşı Seikilos Mezar Yazıtı, Danimarka’daki Kopenhag Milli Müzesi’nde sergileniyor. Yazıtın üzerinde yer alan “Seikilos Ağıtı” dünyanın tamamı bestelenmiş ilk şarkısı olarak biliniyor.

“IŞILDA YAŞADIĞIN SÜRECE, HİÇBİR ŞEYİ DERT ETME”

Seikilos adındaki birine ait olan mezar taşının üzerinde Grekçe bir mezar yazıtı ve bir melodinin söz ve bestesi yer alıyor. Yazıtın üzerinde yer alan şarkının sözleri ise şu şekilde; “Işılda yaşadığın sürece, Hiçbir şeyi dert etme, Yaşam kısacık, ve zaman bedelini ödetir günü gelince.”

ULUSLAR ARASI BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIYOR

Efeler Belediye Başkanı Atay, eserin Aydın'a getirilmesi için yasal süreç başlattıklarını, gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra uluslar arası girişimlere geçeceklerini söyledi.

Atay şunları kaydetti:

* Bize ait olan o eserin alınması, yazıtın kendi vatanına geri dönmesi için girişimde bulunacağız. Yasal yollara başvuracağız.

* Resmi yazı öncesi bu eserin bize ait olduğunun Tralleis Antik Kenti'nden çıkarıldığının ispatı niteliğinde olan alt yapı çalışmaları hazırlayacağız.

* Kazı Başkanlığı’ndan oluşturulan raporu da ekleyerek resmi süreci başlatacağız. İlimize, ülkemize ait olan eseri geri getireceğimize inanıyorum.