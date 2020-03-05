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Singapur uçağının mürettebatı karantinaya alınmadı

THY'nin Singapur'dan bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibinin hem Singapur'da hem de Türkiye'de yapılan kontrolleri negatif çıktı. Karantinaya alınmadan evlerine gönderildi. THY sağlık ekibinin mürettebatı evlerinde gözlemleyeceği öğrenildi.

Sözcü İstanbul
14:03 -
Haberler Gündem
Singapur uçağının mürettebatı karantinaya alınmadı

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıklamış haber Türkye’de de bomba etkisi yaratmıştı.

Bu açıklamanın arsından TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, boş uçakla İstanbul’a geri gönderildi. Bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibine hem Singapur’da hem de Türkiye’de Corona virüs testleri yapıldı.

Her iki ülkede yapılan kontroller de sonuç negatif çıktı. Karantinaya alınmadan evlerine gönderilen mürettebatın THY sağlık ekibi  tarafından evlerinde gözlemleneceği öğrenildi.

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Son güncelleme: 14:28 05.03.2020
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