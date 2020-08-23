Siyasette yeni parti

Türk siyaset sahnesine yeni bir parti katılıyor. Eski Bakan Rifat Serdaroğlu öncülüğünde kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi', resmen partileşme kararı aldı.

Partinin kuruluş dilekçesi, 25 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Kurucular aynı gün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yeni partinin adı da Anıtkabir ziyareti sonrası açıklanacak.

Merkezde yer alacak partinin; milli ekonomi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, kadınlara ve gençlere ağırlık verme gibi ilkeleri olacak. Yeni parti parlamenter sisteme dönüşü savunacak. Yeni parti, “Çoban Ateşi varsa umut var demektir” sloganı ile yola çıkacak.

Serdaroğlu, “Bizim partimiz sıradan bir parti olmayacak, tahrip edilen Cumhuriyet değerlerini yeniden onaracak bir parti olacak. 2 senedir Türkiye'yi dolaşıyoruz” dedi.